Le Sénégal a battu le Pérou (2-0), samedi au Stade de France, en match amical de football, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga se sont imposés grâce à des buts d’Ismaila Sarr (42e) et de Nicolas Jackson (55e), dans une rencontre maîtrisée.

Deux buts pour concrétiser la domination

Le Sénégal a ouvert le score peu avant la pause. Ismaila Sarr a trouvé la faille à la 42e minute, donnant l’avantage à son équipe après une première période engagée. Au retour des vestiaires, Nicolas Jackson a doublé la mise à la 55e minute, permettant aux siens de prendre le large.

Face au Pérou, les Sénégalais ont su conserver leur avance jusqu’au coup de sifflet final, sans encaisser de but.

Une entrée marquée par la controverse

Avant le coup d’envoi, les Lions de la Teranga ont présenté le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations devant un public nombreux. Cette séquence intervient dans un contexte particulier.

Le Sénégal avait remporté la CAN-2025 aux dépens du Maroc (1-0 après prolongation). Deux mois plus tard, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer le trophée aux Sénégalais pour les sanctionner après avoir quitté le terrain, et de le réattribuer au Maroc.

Le dossier reste en cours. Le Tribunal arbitral du sport doit rendre une décision définitive.

Objectif : la Coupe du monde 2026

Ce succès face au Pérou s’inscrit dans la préparation du Sénégal pour la Coupe du monde 2026. L’équipe poursuit ainsi sa montée en puissance, dans un contexte sportif et extra-sportif marqué par l’incertitude autour du titre continental.