Anticipant sur l’impact attendu de la guerre irano-américano-israelienne sur l’économie tunisienne, impact estimé à plus de 7 Milliards en devises, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a décide de restreindre le financement bancaire des importations des produits non prioritaires, voire non essentiels.

Dans une circulaire publiée, le 26 mars 2026, la BCT demande aux importateurs de couvrir intégralement leurs achats avec leurs propres fonds.

Entendre par là, toute possibilité de crédit ou d’avance bancaire est tout simplement supprimée et annulée. Les « concours financiers » visés sont larges : crédits, avances, crédits documentaires, garanties bancaires, quelle qu’en soit la nature.

Une liste d’une trentaine de produits accompagne la circulaire. Elle comporte de biens de consommation courante : voitures de tourisme, vêtements, produits cosmétiques et de beauté, boissons alcoolisées, appareils électroménagers, téléphones, chaussures, articles de papeterie, jouets, meubles, textiles, et bien d’autres.

Les banques ne peuvent plus accorder de concours financiers pour l’importation des produits figurant sur la liste annexée à la circulaire, sauf si l’importateur dépose au préalable, sur ses propres fonds, l’intégralité de la valeur de l’importation envisagée.

Elles sont tenues de contrôler strictement les opérations et de s’assurer que les importateurs respectent les nouvelles règles.

Les intermédiaires agréés sont tenus de vérifier scrupuleusement, avant toute domiciliation, le respect de la réglementation. Ils doivent notamment contrôler l’exactitude des codes de nomenclature des produits importés.

Des exceptions sont toutefois prévues : ne sont pas concernées par la circulaire les marchés publics de l’État, des entreprises publiques et des collectivités locales.

Abou SARRA