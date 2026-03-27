Le marché a affiché une tendance résolument baissière sur la semaine du 23 au 27 mars courant . L’indice de référence a reculé de 0,7 % à 15423,06 points, ramenant ainsi sa performance annuelle à +14,7 %, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les volumes ont été relativement soutenus sur la semaine écoulée. Une enveloppe de 62,9 M a été échangée sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 12,6 MD. Ce chiffre tient compte de la réalisation de quatre transactions de blocs. Lesdites transactions ont porté sur les titres SOTUVER (deux transactions pour 2,2 MD ) et STAR (deux transactions pour 2,1 MD).

Analyse des valeurs :

Le titre CIMENTS DE BIZERTE s’est offert la meilleure performance de la semaine. Dans un volume très réduit de 31 mille dinars, l’action du cimentier public s’est envolée de 20,4 % à 0,590 D .

Le titre TELNET HOLDING s’est illustré parmi les plus fortes hausses de la semaine. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a signé une progression de 14 % à 7,390 D. La valeur a amassé un flux global de 1,1 MD sur la semaine écoulée.

Le titre BT n’est pas parvenu à se distinguer sur la semaine. L’action de la banque a reculé de 7,5 % à 7,030 D . La valeur a brassé des échanges de 3,3 MD sur la semaine.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a terminé la semaine sur une note morose. L’action du leader du secteur du leasing en Tunisie a régressé de 4,5 % à 39,630 D, en animant le marché avec un flux hebdomadaire de 12,9 MD , soit le volume le plus élevé de la cote.