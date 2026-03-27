Le marché boursier a clôturé la semaine sur une note négative. Le benchmark s’est délesté vendredi de -0,42 % à 15 423,06 points dans un volume garni de 19 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Par ailleurs, quatre transactions de bloc ont alimenté le marché avec des capitaux de l’ordre de 4,3 MD , dont deux transactions sur le titre STAR (2,1 MD) et deux transactions sur le titre SOTUVER (2,2 MD).

Le titre TELNET s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume relativement soutenu de 618 mille dinars, l’action s’est appréciée de 5,7 % à 7,390 D.

Le titre MONOPRIX a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action a enregistré un bond de 4,5 % à 8,690 D en alimentant le marché avec des capitaux de 120 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNISIE LEASING ET FACTORING a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux de 305 mille dinars, l’action a trébuché de -4,3 % à 39,630 D .

Le titre ICF a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -3,2 % à 93,200 D . La valeur a amassé un volume global de 447 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès des échanges en alimentant le marché avec des capitaux de 3,6 MD sur la séance (soit 19 % du volume transigé sur la cote). La valeur a gagné 1,3 % à 17,740 D .