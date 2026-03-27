De nouveaux projets publics sont programmÃ©s dans la dÃ©lÃ©gation dâ€™El Guettar (gouvernorat de Gafsa).

Ces projets sâ€™inscrivent dans le cadre du programme national de dÃ©veloppement intÃ©grÃ© qui concerne 190 dÃ©lÃ©gations Ã travers le pays, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP Mokhtar Ardhaoui, chargÃ© de la gestion du Commissariat gÃ©nÃ©ral au dÃ©veloppement agricole (CGRD) lors d’une visite effectuÃ©e jeudi au gouvernorat de Gafsa.

Il sâ€™agit notamment de lâ€™amÃ©nagement dâ€™un centre des affaires moyennant une enveloppe de 2,5 millions de dinars ainsi que de deux zones irriguÃ©es, des projets qui contribueront Ã lâ€™amÃ©lioration des indicateurs de dÃ©veloppement et de lâ€™emploi dans la rÃ©gion.

Pour les deux pÃ©rimÃ¨tres irriguÃ©s, ils sont situÃ©s Ã “Dakhlet Ouled Boussad” et “El Ong” (dÃ©lÃ©gation dâ€™El Guettar ). Ils couvrent respectivement 45 et 100 hectares et bÃ©nÃ©ficieront Ã plus de 150 agriculteurs de la rÃ©gion, a soulignÃ© HÃ©di Bekara, chargÃ© du programme du dÃ©veloppement local intÃ©grÃ©.