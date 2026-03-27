L’entraîneur de la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti, a exprimé sa satisfaction concernant la prestation de son équipe, malgré la défaite 2-1 face à France en match amical jeudi.

Une prestation encourageante

« Dans l’ensemble, je suis satisfait. L’équipe a rivalisé, s’est battue et a produit de bonnes phases de jeu, notamment sur coups de pied arrêtés », a déclaré Ancelotti en conférence de presse. Le technicien italien a souligné que le résultat restait secondaire à ce stade, la priorité étant la préparation du Mondial-2026. Le Brésil y affrontera notamment le Maroc le 13 juin lors de la phase de groupes.

Points forts et axes d’amélioration

Le sélectionneur a relevé plusieurs points positifs : compétitivité jusqu’au coup de sifflet final et occasions franches créées face à une équipe française solide. Cependant, il a pointé des lacunes dans la relance et l’organisation défensive. « Nous avons manqué de qualité dans la sortie de balle dans notre camp et de vigilance pour éviter les contre-attaques, sur lesquelles ils ont marqué », a-t-il expliqué.

Confiance pour l’avenir

Malgré la défaite, Ancelotti reste confiant : « Ce match montre clairement que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Je n’ai aucun doute là-dessus. » Il a conclu : « Je suis satisfait à moitié, car nous ne pouvons pas être contents du résultat », appelant à des ajustements pour transformer les bonnes intentions en victoires.