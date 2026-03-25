La Médecine physique et de réadaptation (MPR) tunisienne se réunira à Hammamet du 9 au 11 avril 2026 à l’occasion du 28ᵉ Congrès national de la Société tunisienne de médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle (SOTUMER).

Annoncé sur les canaux officiels de la Société, ce rendez-vous scientifique vise à promouvoir une Médecine physique et de réadaptation (MPR) résolument engagée au service du patient, adaptée aux réalités contemporaines et structurée autour de trois piliers : l’humanisme, l’innovation et la responsabilité.

À travers des conférences de haut niveau, des tables rondes interactives, des ateliers pratiques et des échanges multidisciplinaires, le congrès réunira des médecins, des ingénieurs et des professionnels de la réadaptation pour faire le point sur l’évolution de la discipline face aux défis cliniques, technologiques et sociétaux.

Les participants débattront de la technologie appliquée à la neuro-réadaptation, de la spasticité et de ses innovations thérapeutiques, ainsi que des nouvelles indications de la toxine botulinique au-delà des zones classiques.

Le vertige sera également au programme, en collaboration avec la Société Tunisienne de Médecine du Vertige (STMV). L’épaule fera l’objet d’un focus particulier, avec des regards croisés entre réflexions cliniques et avancées thérapeutiques.

La médecine intégrative sera également mise à l’honneur, comprenant la musicothérapie, la phytothérapie, l’acupuncture, l’hypnose et la mésothérapie. Les questions d’éthique et de cadre légal, la MPR en zones de crise, les unités mobiles ainsi que le tourisme médical compléteront les axes de réflexion.