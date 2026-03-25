Le pacte de compétitivité pour le développement du secteur des industries électroniques a été adopté, mardi, lors d’une réunion présidée par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Approuvé par le comité de pilotage chargé de son élaboration, ce pacte s’inscrit dans les grandes orientations de la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de la première réunion de ce comité de pilotage, la ministre a déclaré que ce pacte vise à renforcer le tissu industriel, soutenir l’innovation, améliorer la qualité et la productivité, et positionner la Tunisie comme un pôle attractif pour les investissements dans le domaine électronique, tout en dynamisant les exportations et en créant de nouveaux emplois.

Le pacte prévoit notamment la réalisation de grands projets industriels ainsi que la création de quatre centres spécialisés en recherche et développement.

Il ambitionne également de promouvoir des projets à forte valeur technologique et d’encourager l’investissement productif et technologique, tout en plaçant l’innovation au cœur de la compétitivité durable du secteur.

Parmi les principaux objectifs fixés figurent l’atteinte d’un taux d’intégration de 55 % à l’horizon 2030, contre 35 % à fin 2025, la création de 30 000 emplois supplémentaires, ainsi que l’augmentation de la contribution des investissements du secteur au produit industriel brut de 20 %.

Le pacte vise également à porter le chiffre d’affaires du secteur à 3 %, contre 1 % en 2025, et à doubler les exportations, qui devraient passer de 3,5 à 7 millions de dinars.

Comptant actuellement près de 150 entreprises, le secteur des industries électroniques emploie près de 70 mille personnes, et contribue à hauteur de 15 % au produit industriel brut .