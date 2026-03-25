Le développement de la coopération bilatérale et la promotion des échanges commerciaux ont été au cœur d’une réunion de travail entre le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Tunisie en Argentine, Naji El Hamdi, et l’ambassadeur de la République du Pérou, Carlos Alberto Chocano Burga, à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine.

Au cours de l’entrevue, les débats se sont axés sur les opportunités de commercialisation de l’huile d’olive tunisienne sur le marché péruvien, les moyens de présenter le climat des affaires et de l’investissement en Tunisie et la destination touristique et culturelle du pays, indique un communiqué publié ce mardi par la plateforme d’information et de communication du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et Tunisiens à l’étranger.

La rencontre a aussi permis de présenter les principaux événements économiques, commerciaux et culturels prévus en Tunisie en 2026 dont, notamment, le salon international « AFRICA BIG 5 » qui devrait se tenir en juin 2026 au Parc des expositions du Kram et le salon international des industries aérospatiales et de la défense « IADE-TUNISIA 2026 », prévu fin octobre 2026 à l’ Aéroport international d’Enfidha-Hammamet.

A cette occasion, la partie péruvienne a été invitée à garantir une participation active à ces événements.