La 31e journée du Championnat d’Angleterre se poursuit avec plusieurs rencontres programmées jusqu’à dimanche. Déjà disputés, deux matches se sont soldés par des scores de parité : Wolverhampton a fait match nul face à Arsenal (2-2), tout comme Bournemouth contre Manchester United (2-2).

Un programme étalé sur plusieurs jours

La suite de la journée se joue entre samedi et dimanche. Samedi, plusieurs affiches sont au programme : Brighton accueille Liverpool, tandis que Fulham affronte Burnley.

D’autres rencontres sont prévues, notamment Everton face à Chelsea et Leeds United contre Brentford.

Dimanche, la journée se conclura avec plusieurs matches, dont le derby entre Newcastle et Sunderland, ainsi que Aston Villa face à West Ham et Tottenham contre Nottingham Forest.

Arsenal en tête, Manchester City en embuscade

Au classement, Arsenal occupe la première place avec 70 points en 31 matches (21 victoires, 7 nuls, 3 défaites). Manchester City suit avec 61 points en 30 rencontres, tandis que Manchester United complète le podium avec 55 points.

Aston Villa (51 points) et Liverpool (49 points) restent au contact, tout comme Chelsea (48 points), dans une lutte serrée pour les places européennes.

Le bas du classement sous tension

Dans la seconde moitié du tableau, plusieurs équipes restent en difficulté. West Ham (18e, 29 points), Burnley (19e, 20 points) et Wolverhampton (20e, 17 points) occupent les dernières places.

La lutte pour le maintien concerne également Nottingham Forest et Tottenham, proches de la zone rouge.