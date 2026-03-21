La 27e journée du Championnat d’Allemagne a débuté vendredi par une large victoire du RB Leipzig face à Hoffenheim (5-0). Ce succès permet au club de Leipzig de consolider sa place dans le haut du classement, dans une journée marquée par plusieurs affiches encore à disputer.

Un programme étalé sur le week-end

La suite de cette 27e journée se poursuit samedi avec plusieurs rencontres, dont Heidenheim face au Bayer Leverkusen, Wolfsburg contre le Werder Brême, ainsi que le choc entre le Bayern Munich et Union Berlin.

D’autres affiches sont également prévues, notamment FC Cologne face à Mönchengladbach, ainsi que Dortmund contre Hambourg.

Dimanche, la journée se conclura avec les rencontres entre Mayence et l’Eintracht Francfort, St Pauli face à Fribourg, ainsi que Augsbourg contre Stuttgart.

Le Bayern en tête, Dortmund en poursuite

Au classement, le Bayern Munich occupe la première place avec 67 points en 26 matches (21 victoires, 4 nuls, 1 défaite). Dortmund suit avec 58 points, tandis que le RB Leipzig complète le podium avec 50 points en 27 rencontres.

Stuttgart et Hoffenheim comptent également 50 points, mais avec un match de moins pour Stuttgart. Le Bayer Leverkusen se positionne à la 6e place avec 45 points.

Le bas du tableau sous pression

Dans la seconde moitié du classement, la lutte reste ouverte. L’Eintracht Francfort (38 points) et Fribourg (34 points) occupent le milieu de tableau.

Plus bas, plusieurs équipes sont en difficulté, notamment le Wolfsburg (17e, 21 points) et Heidenheim, lanterne rouge avec 14 points après 26 journées.