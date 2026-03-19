Le paysage entrepreneurial tunisien, marqué par une volatilité croissante, place la notion de “difficulté économique” au cœur des préoccupations juridiques. Le règlement judiciaire n’est pas une simple procédure de faillite ; c’est un mécanisme de sauvetage hybride visant à maintenir l’activité, préserver les emplois et apurer le passif sous le contrôle rigoureux du juge.

Prévenir pour ne pas subir

La force du droit tunisien réside dans sa phase préventive. Lorsqu’une entreprise est en cessation de paiements ou menacée de l’être, le dirigeant peut solliciter le bénéfice du règlement judiciaire. Cette démarche suspend les poursuites individuelles, offrant une “respiration” financière indispensable pour élaborer un plan de redressement.

L’homologation du plan : Le rôle central du Tribunal

Le tribunal de première instance, après examen du rapport de l’administrateur judiciaire, décide du sort de l’entreprise. Trois voies s’ouvrent : la continuation de l’activité (via un concordat), la cession totale ou partielle à un tiers, ou, en cas d’échec manifeste, la faillite (liquidation judiciaire). La réussite repose sur un équilibre fragile entre les sacrifices des créanciers et la viabilité du nouveau modèle économique proposé.