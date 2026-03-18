La Tunisienne Dalia Elleuch, docteure et professeure-assistante à l’École supérieure des sciences et techniques de la santé de Sfax, vient d’obtenir le “Rising Star Award” décerné par le Consortium scientifique international diversifié pour la recherche sur la pensée, le langage et la communication (DISCOURSE) en psychose.

“Cette distinction souligne l’importance de la recherche à l’intersection du langage, du cerveau et de la santé mentale, un domaine aux implications directes sur la santé publique et les sciences cognitives”, a souligné Dalia Elleuch sur sa page officielle.

Dre. Elleuch a précisé que ses travaux portent sur la production et la compréhension du langage dans les troubles psychiatriques et neurologiques, offrant ainsi des perspectives essentielles pour l’évaluation de la santé mentale, le diagnostic précoce et les stratégies thérapeutiques.

“L’obtention de ce prix met en lumière la pertinence d’investir dans la recherche qui fait le lien entre les neurosciences, la psychiatrie et la communication”, a-t-elle ajouté.

Le “Rising Star Award” vise à soutenir les jeunes compétences et à encourager les recherches interdisciplinaires contribuant au développement de la compréhension scientifique du cerveau et du comportement humain, ainsi qu’au renforcement de solutions appliquées dans les domaines du diagnostic et du traitement.

Dre. Elleuch participe également, avec le Centre d’excellence en santé mentale des jeunes, à des projets scientifiques conjoints axés principalement sur l’analyse du discours et l’exploration de ses dimensions cliniques et cognitives, afin de mieux comprendre l’impact des troubles psychiques sur le langage.

Dans un communiqué publié mercredi sur sa page officielle, l’Université de Sfax a exprimé sa fierté pour l’attribution de ce Prix international à la Docteure Dalia Elleuch.