Une mission économique au Brésil, destinée aux exportateurs tunisiens d’huile d’olive, sera organisée par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), en collaboration avec la CONECT et le bureau de Conseil à l’export “EOC International”, en marge de la 40e édition du salon international des industries agroalimentaires APAS 2026, qui se tiendra du 18 au 21 mai 2026 à São Paulo.

Dans ce cadre, les organisateurs de cette mission ont lancé un appel à manifestation d’intérêt aux producteurs-exportateurs tunisiens, ainsi qu’aux producteurs présentant un fort potentiel d’exportation d’huile d’olive, pour participer à cette initiative d’assistance et d’accompagnement ciblant spécifiquement le marché brésilien, particulièrement attractif en termes de droits de douane et de possibilités de croissance.

Le programme prévoit des rencontres professionnelles ciblées permettant d’établir des partenariats durables avec des distributeurs locaux.

Les exportateurs d’huile d’olive intéressés doivent manifester leur intérêt au plus tard le 22 mars 2026, via ce lien.