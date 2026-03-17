L’installation d’écrans numériques dédiés à la publicité visuelle digitale a été au centre d’une réunion lundi de la commission consultative de la municipalité de Tunis.

Une proposition qui a pour objectifs de moderniser le paysage urbain et de renforcer l’attractivité de la capitale.

Il a été convenu au cours de la réunion présidée par la chargée de gestion des affaires de la municipalité Samah Daldoul et en présence de plusieurs cadres de la commune, d’examiner cette proposition sous ses différents aspects juridiques et réglementaires, avant sa mise en œuvre. L’idée étant d’adapter le projet aux normes en vigueur, lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook de la municipalité.

Par ailleurs, la commission s’est penchée sur d’autres questions en lien avec l’urbanisme et la circulation, dans le cadre du suivi des dossiers relatifs à l’organisation de l’espace urbain et à l’amélioration du trafic dans la ville de Tunis.