Les journées de l’artisanat et de l’habit national pour l’année 2026 ont démarré dimanche à l’espace de l’artisanat dans la ville de Kasserine, à travers l’organisation d’une foire régionale de l’artisanat qui se tient du 15 au 17 mars courant, avec la participation de plusieurs artisans venus de plusieurs délégations de la région.

Au programme de la journée inaugurale, un spectacle musical interprété par la chorale Sabaseb et des performances artistiques produites par le complexe de la jeunesse de Kasserine, ainsi que des ateliers pratiques sur les métiers traditionnels, tels que la broderie à la main, la distillation des huiles et des herbes aromatiques et médicinales, qui mettent en valeur la richesse du patrimoine artisanal de la région.

Une conférence intitulée: Etat des lieux du secteur de l’artisanat à Kasserine et les perspectives de son développement, a été présentée par le conservateur du patrimoine de la région, Hamed Ghodbani, en présence de plusieurs artisans et intervenants dans les secteurs de la culture et du patrimoine. La conférence a abordé les principaux défis auxquels le secteur est confronté et les moyens de renforcer sa contribution au développement économique et social.

A cette occasion, le commissaire régional de l’artisanat à Kasserine Mohsen Kaheri, a souligné dans une déclaration à la TAP que l’artisanat constitue un levier de l’économie et de la culture dans la région et contribue à la sauvegarde du patrimoine culturel, mise à part son rôle dans la création d’emplois, en particulier dans les zones intérieures et rurales.

Il a précisé que cette manifestation, offre aux artisans un espace pour vendre et exposer leurs produits et contribue à la valorisation du patrimoine local .

Plusieurs participants à cette manifestation ont déclaré à la TAP que le secteur de l’artisanat fait face à nombreux défis, notamment au niveau de la vente des produits et l’augmentation des coûts des matières premières, soulignant l’importance de renforcer les initiatives et les foires qui contribuent à faire connaître les produits locaux et à protéger ce patrimoine culturel contre la perdition.