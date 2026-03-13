Les exportations tunisiennes de chaussures vers le Brésil ont connu une progression spectaculaire au cours des deux premiers mois de l’année 2026, tant en volume qu’en valeur, selon des données publiées par l’Association brésilienne des industries de la chaussure (Abicalçados) et rapportées par l’Agence de presse Brésil-Arabe (ANBA).

Le Brésil a importé 3416 paires de chaussures tunisiennes en janvier et février, soit une hausse de 216,3 % par rapport à la même période de l’année dernière. Cette dynamique positive se reflète également dans la valeur des échanges, qui a atteint 64 400 dollars, en augmentation de 236,1 % sur un an.

Par ailleurs, le prix moyen de la paire importée s’est établi à 18,85 dollars, enregistrant une progression de 6,3 % par rapport aux 17,74 dollars de l’année précédente. Ce positionnement tarifaire place la Tunisie dans une fourchette intermédiaire : inférieure à celle de fournisseurs haut de gamme comme les États-Unis (37,94 dollars) ou l’Italie (245,56 dollars), mais supérieure à celle de concurrents asiatiques majeurs comme l’Indonésie (17,58 dollars) et surtout la Chine (2,54 dollars).

Malgré cette performance générale, l’analyse du seul mois de février dessine une réalité plus contrastée sur le court terme. Les ventes tunisiennes ont chuté à 116 paires, soit une baisse de 74,1 % par rapport à février 2025. La Tunisie se classe néanmoins au vingtième rang des fournisseurs du Brésil, derrière le Maroc (dix-neuvième) dont les ventes ont également chuté de 79,7 % sur la même période.

Cette performance tunisienne s’inscrit dans une tendance lourde à la hausse des achats brésiliens de chaussures. Selon l’Abicalçados, le Brésil a importé 9,7 millions de paires au cours des deux premiers mois de l’année, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2025. La valeur totale de ces importations s’élève à 109,27 millions de dollars (+12,1 %). La Chine domine très largement ce marché, représentant à elle seule 32,57 % du volume total des paires importées.

En parallèle, les exportations brésiliennes de chaussures ont reculé de 18,9 % en volume (17 millions de paires) et de 22,2 % en valeur (135,34 millions de dollars) sur la même période. Toutefois, cette baisse des ventes à l’international, conjuguée à la hausse des achats, n’a pas entamé l’excédent commercial du secteur, qui reste positif.