La Tunisie a signé le contrat de sa participation à l’exposition internationale Expo Belgrade 2027, lors de la deuxième réunion internationale des participants tenue dans la capitale serbe Belgrade du 10 au 12 mars.

L’exposition, prévue du 15 mai au 15 août 2027, se tiendra sous le thème « Jouons pour l’humanité – Le sport et la musique pour tous ».

L’ambassadrice de Tunisie à Belgrade, Imen Laajili Ammari, a pris part à cette réunion aux côtés d’une délégation tunisienne conduite par le directeur général du Centre de promotion des exportations, Mourad Ben Houssin, en sa qualité de point de contact national et de commissaire général de la participation tunisienne à l’Expo.

La délégation comprenait également le directeur général de la diplomatie économique et culturelle au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mourad Belhassen, ainsi que des représentants du Centre de promotion des exportations.

La participation de la Tunisie à cet événement est présentée comme une occasion de promouvoir ses atouts économiques, culturels et technologiques, de renforcer l’échange d’expertises avec les pays participants et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariat.

La réunion a rassemblé près de 500 délégués représentant plus de 130 pays. Elle marque une étape clé dans les préparatifs de cette exposition internationale spécialisée, avec notamment des présentations et des sessions de travail consacrées à la planification de la participation des pays.

Les participants ont également visité le site de l’exposition et l’emplacement prévu pour le pavillon tunisien.