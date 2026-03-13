La plasticienne autrichienne Titanilla Eisenhart présente l’exposition « FEMMES pour la PAIX », dont le vernissage est prévu samedi 14 mars à partir de 20h à la Galerie Saladin, à Sidi Bou Saïd, dans le cadre des activités liées à la Journée internationale des droits des femmes.

La manifestation est annoncée avec le soutien de l’Ambassade d’Autriche en Tunisie et “NEW WAYS, Center for Sustainable Development”, associés à cet événement artistique rendant hommage aux femmes engagées à travers une sélection d’œuvres.

Le Centre NEW WAYS pour le développement durable est une plateforme indépendante et multifacettes à but non lucratif conçue comme une entreprise sociale pour promouvoir le développement durable aux niveaux européen et international.

Artiste visuelle active sur la scène internationale, Titanilla Eisenhart développe une pratique pluridisciplinaire couvrant la peinture, le dessin, le collage, la sculpture, la photographie et les installations. Sa démarche, à dominante conceptuelle, explore notamment les représentations du corps féminin, l’identité, la mémoire, les rapports de pouvoir, ainsi que les liens entre humanité et nature.

Ses expositions abordent des thématiques récurrentes telles que la condition des femmes, les dynamiques sociales contemporaines, le dialogue entre l’humain et le vivant et l’expérimentation des formes visuelles dans l’espace.

Son parcours comprend des présentations dans plusieurs institutions et espaces culturels à l’étranger, notamment au Palais Kinsky à Vienne, à l’Austrian Cultural Forum de New York et au Lentos Kunstmuseum de Linz.

L’exposition se poursuivra du 14 mars au 7 avril 2026. Le vernissage sera ouvert au public.