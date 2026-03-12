La Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation rénale organise ce jeudi, à l’occasion de la Journée mondiale du rein célébrée chaque année le deuxième jeudi du mois de mars, une journée portes ouvertes sur la sensibilisation aux maladies rénales dans la plupart des établissements hospitaliers, ayant pour slogan « La santé rénale pour tous, prendre soin des personnes et protéger la planète », selon les déclarations du président de l’association, Habib Sakhri.

Sakhri a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP que la journée portes ouvertes est consacrée à la sensibilisation à l’importance du diagnostic précoce pour la prévention des maladies rénales et des différentes maladies associées.

Il a souligné l’importance d’organiser des caravanes sanitaires dans les régions intérieures afin d’inciter les citoyens à se faire dépister et à bénéficier d’un diagnostic précoce.

Le président de l’Association tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation rénale a souligné l’importance de prendre conscience des facteurs de risque des maladies rénales et de veiller à un diagnostic précoce en présence de l’un de ces facteurs afin de prévenir et d’éviter des complications graves pour la santé, telles que les maladies chroniques, le surpoids, le tabagisme, les antécédents de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, ou présence d’un membre de la famille atteint d’insuffisance rénale ou d’hypercholestérolémie.