Plusieurs favoris ont validé leur qualification mercredi lors du Masters d’Indian Wells, avec notamment les succès de Daniil Medvedev, Cameron Norrie, Iga Świątek et Elina Svitolina.

Tableau masculin

Dans le tableau masculin, le Russe Daniil Medvedev (N.11) a dominé l’Américain Alex Michelsen en deux sets (6-2, 6-4), confirmant sa solidité dans le tournoi californien.

De son côté, le Britannique Cameron Norrie (N.27) s’est imposé face à l’Australien Rinky Hijikata sur le score de 6-4, 6-2.

Tableau féminin

Dans le tableau féminin, l’Ukrainienne Elina Svitolina (N.9) a profité de l’abandon de la Tchèque Kateřina Siniaková alors qu’elle menait 6-1, 1-1.

La Polonaise Iga Świątek (N.2) a pour sa part livré une prestation très convaincante en surclassant la Tchèque Karolína Muchová (N.13) sur un score sans appel de 6-2, 6-0.