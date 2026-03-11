Le secteur des assurances en Tunisie a franchi, pour la première fois, le cap des 4 milliards de dinars, réalisant un chiffre d’affaires record de 4,255 milliards de dinars en 2025. Cette performance représente une hausse de 11,4 % par rapport à l’année 2024 (3,819 milliards de dinars), selon les données statistiques publiées par le Comité général des assurances (CGA).

Cette croissance est principalement portée par la branche assurance vie, qui a enregistré une progression significative de 16,4 %. Son chiffre d’affaires a atteint 1,336 milliard de dinars, consolidant sa part de marché à 31,4 % et témoignant d’un engouement croissant pour ce type de produits.

Bien qu’en léger recul en termes de part de marché (38,3 %), l’assurance automobile conserve sa position de leader en volume avec 1,628 milliard de dinars de chiffre d’affaires. Cependant, cette branche pèse lourdement sur le poste des dépenses : elle a absorbé la majeure partie de la hausse des indemnités versées par le secteur, avec une progression de 20,3 %. Au total, les compagnies d’assurance ont déboursé 2,363 milliards de dinars d’indemnités en 2025 (+6,1 %), face à environ 340 mille accidents automobiles déclarés.

Sur le plan de la rentabilité, l’assurance incendie se distingue comme la branche la plus dynamique de l’année. Elle a connu le taux de croissance le plus élevé (+19,2 %, soit 241,2 millions de dinars) tout en réduisant ses charges de 13 % (92 millions de dinars d’indemnités). De son côté, l’assurance maladie collective confirme son statut de pilier stable avec 647 millions de dinars de chiffre d’affaires (+11,4 %) et une amélioration de son équilibre technique, la croissance des cotisations dépassant celle des indemnités (+8,4 %).

L’assurance transport, quant à elle, affiche une stabilité avec un chiffre d’affaires de 112,8 millions de dinars (+0,2 %) et une baisse des indemnités de 5,5 %, suggérant une diminution du coût moyen des accidents.

Au-delà des chiffres, ces résultats mettent en exergue une mutation structurelle du marché tunisien. On constate une diversification progressive du portefeuille du secteur, marquée par une prise de conscience en faveur de l’assurance vie et de la maladie collective, réduisant ainsi la dépendance historique à l’assurance automobile obligatoire.