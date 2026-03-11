L’Organisation mondiale de la santé OMS Tunisie a mis en garde contre la consommation de boissons contenant de la caféine, telles que le café et les boissons gazeuses, pendant l’iftar (rupture du jeune) au Ramadan, puisqu’elles peuvent augmenter la perte de liquides chez certaines personnes en raison de son effet diurétique, augmentant le risque de déshydratation et de soif.

Dans une publication, l’Organisation a insisté sur l’importance de s’hydrater entre la rupture du jeune et le s’hour, soulignant la nécessité de consommer suffisamment de liquides pour prévenir la déshydratation pendant les heures de jeûne.

À cet égard, l’organisation a appelé à boire régulièrement de l’eau afin de compenser la perte de liquides subie par l’organisme pendant la journée, ainsi qu’à consommer des fruits et légumes riches en eau plutôt que des sucreries, tels que les concombres, les tomates et les pastèques, car ils contribuent à augmenter l’apport en liquides.

Elle a estimé que les aliments liquides tels que la soupe peuvent contribuer à augmenter la quantité de liquides consommés pendant la soirée et a appelé à répartir la consommation d’eau entre l’iftar et le s’hour plutôt que de boire une grande quantité d’un seul coup.