L’événement organisé par Italian Exhibition Group au Parc des expositions de Rimini et consacré à la transition énergétique s’est achevé aujourd’hui. Plus de 1 000 exposants, dont 320 en provenance de l’étranger 530 acheteurs invités et autres délégations en provenance de 59 pays consolident le rôle de l’événement en tant que hub global de l’énergie.

Rimini, 6 mars 2026 – Trois journées riches en expositions, rencontres, débats et discussions pour tracer la nouvelle voie de l’avenir énergétique de la planète.

KEY – The Energy Transition Expo, l’événement organisé par IEG (Italian Exhibition Group), référence en Europe, Afrique et dans le bassin méditerranéen sur la transition énergétique, a fermé ses portes aujourd’hui au Parc des expositions de Rimini, une nouvelle édition intense et riche en nouveautés, avec des résultats supérieurs aux attentes.

Le nombre total de présences a augmenté de 10 % et les présences étrangères de 9 %, avec une forte présence d’investisseurs.

Sur les 125 000 mètres carrés d’espace d’exposition et au sein des 24 pavillons, plus de 1 000 exposantes, dont 320 en provenance de l’étranger, avec les produits, les solutions et les technologies les plus innovantes dans les sept secteurs de la transition énergétique.

Présence de 530 acheteurs invités et délégations en provenance de 59 pays, grâce au soutien de l’Agence ICE et du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI). 412 journalistes accrédités venus du monde entier.

La manifestation, inaugurée mercredi 4 mars par le ministre de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, a mis en valeur les compétences industrielles et technologiques, européennes mais pas seulement, avec un grand enthousiasme qui a traversé tout le Parc des expositions, favorisant ainsi la coopération internationale, en particulier avec le continent africain au sein de la nouvelle aire Africa Investment HUB.

Avec ses 160 conférences, d’une haute qualité et rigueur scientifique, KEY 2026 s’est confirmé comme étant l’un des événements les plus importants en Europe dans le domaine de l’énergie, se distinguant par l’exhaustivité de son offre d’exposition et par ses contenus. Parmi ceux-ci, l’importance de l’efficacité énergétique pour la décarbonation, le stockage et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser les réseaux électriques, prévoir la production d’énergie à partir de sources renouvelables et gérer les flux énergétiques en temps réel.

Une plateforme qui a réuni innovation technologique et finance, en favorisant le dialogue entre ingénieurs, développeurs de technologies, investisseurs et institutions dans le but de rendre les projets bankable et d’accélérer leur réalisation, tout en réduisant les risques. Parmi les demandes formulées par les associations et les industriels figure également la nécessité d’accroître la flexibilité du réseau et d’adopter des règles claires qui favorisent les investissements et la compétitivité afin de transformer la transition énergétique d’horizon lointain en réalité.

Une grande attention a été accordée au thème de la finance, aux nouveaux modèles financiers et modèles d’investissement pour la réalisation de projets basés sur les énergies renouvelables, et aux outils innovants pour contrôler les coûts de l’énergie, tels que les nouvelles formes de financement, les green bonds, les obligations pour des projets durables et les modèles participatifs impliquant les citoyens, les entreprises et les communautés.

L’innovation et les emplois verts ont été au cœur de l’Innovation District, avec 32 start-up et PME innovantes et avec l’initiative Green Jobs & Skills qui a favorisé la rencontre entre l’offre et la demande d’emplois dans le domaine de la durabilité. Le Prix Innovation Lorenzo Cagnoni a été décerné à sept start-up et aux exposants de KEY pour leurs projets les plus innovants, un pour chaque catégorie de produits de la manifestation.

DPE – INTERNATIONAL ELECTRICITY EXPO

Parallèlement à KEY, s’est déroulée une nouvelle édition de DPE – International Electricity Expo, la manifestation consacrée à l’écosystème de la production, de la transmission, de la distribution, de la sécurité et de l’automatisation électrique, organisée par Italian Exhibition Group en collaboration avec l’Association Generazione Distribuita – Moteurs, Composants, Groupes électrogènes, membre d’ANIMA Confindustria – et la Fédération ANIE – qui au sein du Système Confindustria représente les entreprises actives dans les filières de l’électrotechnique et de l’électronique et les entrepreneurs généraux industriels.

KEY CHOICE – Unlock the future of PPA

Mardi 3 mars, au Palacongressi de Rimini, KEY a été précédé par une nouvelle édition pleinement réussie de KEY CHOICE – Unlock the future of PPA, l’événement B2B de KEY – The Energy Transition Expo, organisé par Italian Exhibition Group en collaboration avec Elemens et dédié aux Power Purchase Agreement (contrats d’achat d’électricité).

KEY sera de nouveau au Parc des expositions de Rimini du 10 au 12 mars 2027.

ABOUT KEY 2026 (À PROPOS DE KEY 2026)

Statut : Foire internationale ; Organisation : Italian Exhibition Group S.p.A. ; Fréquence : annuelle ; Édition : 4ème ; Dates : Du 4 au 6 mars 2026 ; mail keyenergy@iegexpo.it ; Site internet : http://www.key-expo.com ; Facebook : https://www.facebook.com/keyexpo/ ; Instagram : https://www.instagram.com/key_expo/ ; LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/keyenergy/