Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises Tunisiennes au salon ‘’East Africa Halal Expo’’’, qui se tiendra les 4 et 5 mai 2026 au Kenya, et ce, en étroite collaboration avec son bureau à Nairobi au Kenya.

Le salon ‘’ East Africa Halal Expo’’ est un événement international majeur dédié aux produits et services halal, réunissant les acteurs clés du secteur halal en Afrique de l’Est et à l’international. Il constitue, également, une plateforme stratégique pour les entreprises, producteurs, exportateurs et investisseurs souhaitant développer leurs activités sur les marchés halal régionaux et mondiaux.

Ainsi, le salon permettra aux entreprises tunisiennes de présenter des produits et des services halal certifiés dans divers secteurs, de découvrir les tendances et opportunités du marché halal en Afrique de l’Est, d’établir des partenariats commerciaux et des collaborations internationales, et de faciliter la conquête des marchés halal régionaux et internationaux.

Des rencontres professionnelles et de réseautage (B2B) sont programmés, dans le cadre du salon, et seront marquées par la participation des acheteurs, des décideurs et des partenaires internationaux.

Le CEPEX appelle les entreprises Tunisiennes désirant prendre part à cette manifestation à s’inscrire à travers la plateforme E-CEPEX au plus tard le 25 mars 2026.