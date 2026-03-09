Des reprÃ©sentants du ministÃ¨re des Finances ont annoncÃ© le lancement, le 30 mars 2026, dâ€™une plateforme visant Ã faciliter lâ€™adhÃ©sion des prestataires de services au systÃ¨me de facturation Ã©lectronique.

Lors dâ€™une audition tenue, jeudi, par la commission des finances et du budget Ã lâ€™AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple (ARP), les cadres du ministÃ¨re ont soulignÃ© que le coÃ»t de la facturation Ã©lectronique demeure infÃ©rieur Ã celui du format papier, tout en offrant des avantages majeurs en termes dâ€™archivage des documents et de simplification des procÃ©dures administratives.

Concernant lâ€™application de ce dispositif aux professions libÃ©rales, les reprÃ©sentants du ministÃ¨re ont prÃ©cisÃ© que le systÃ¨me a Ã©tÃ© adaptÃ© aux spÃ©cificitÃ©s de ces activitÃ©s Ã travers lâ€™Ã©mission de notes dâ€™honoraires, ajoutant que des mesures techniques et matÃ©rielles seront prises pour accompagner les personnes assujetties au rÃ©gime papier dans leur transition vers le numÃ©rique.

Sur le plan du rendement financier, le dÃ©partement ministÃ©riel a expliquÃ© que le flux de donnÃ©es gÃ©nÃ©rÃ© par la facturation Ã©lectronique permettra aux services fiscaux de rÃ©aliser les audits nÃ©cessaires pour garantir lâ€™Ã©quitÃ© fiscale et renforcer les ressources de lâ€™Ã‰tat.

Lâ€™accent a Ã©tÃ© mis sur le fait que la transformation digitale constitue un levier indispensable pour lutter contre lâ€™Ã©vasion fiscale. Les intervenants ont rappelÃ© que lâ€™adhÃ©sion au systÃ¨me est une obligation lÃ©gale incombant aux contribuables, tout en prÃ©cisant que le ministÃ¨re a dÃ©jÃ menÃ© plusieurs campagnes de sensibilisation Ã cet effet.

Bien que le systÃ¨me de facturation Ã©lectronique ait Ã©tÃ© instaurÃ© dÃ¨s 2016 sur une base volontaire, les responsables ont estimÃ© quâ€™il est d’ores et dÃ©jÃ impÃ©ratif de dÃ©velopper ses performances afin de rÃ©duire la fraude fiscale et lâ€™Ã©conomie informelle, tout en assurant la transparence des transactions financiÃ¨res et commerciales pour optimiser la mobilisation des recettes publiques.