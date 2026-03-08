La Fédération internationale de football association a fixé au 30 mai 2026 la date limite pour l’envoi des listes définitives des équipes qualifiées à la Coupe du monde de la FIFA 2026. L’information est rapportée par plusieurs médias.

Les fédérations nationales devront transmettre leurs listes au plus tard dix jours avant le coup d’envoi du tournoi, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026. La compétition se déroulera conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Des effectifs maintenus à 26 joueurs

Selon les informations communiquées aux associations nationales, chaque sélection pourra inscrire un maximum de 26 joueurs, comme lors de l’édition précédente organisée au Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Cette décision intervient alors que certaines propositions évoquaient un élargissement des effectifs à 30 joueurs, en raison de l’augmentation du nombre d’équipes participantes. Finalement, la FIFA a choisi de maintenir la limite déjà appliquée lors du dernier Mondial.

Un atelier logistique organisé à Atlanta

Dans le cadre des préparatifs de la compétition, la FIFA organise depuis mardi un atelier de travail à Atlanta destiné aux sélections qualifiées.

Cet atelier, qui se poursuivra jusqu’à lundi, vise à présenter les aspects logistiques, administratifs et techniques liés à l’organisation du tournoi. Les discussions portent notamment sur les sites d’hébergement et d’entraînement prévus pour les équipes participantes.

Un Mondial élargi à 48 équipes

La prochaine édition de la Coupe du monde marquera une évolution majeure dans l’histoire de la compétition. Pour la première fois, 48 sélections nationales participeront au tournoi.

Parmi elles figure la équipe de Tunisie de football. Les “Aigles de Carthage” disputeront leur septième phase finale de Coupe du monde et leur quatrième participation consécutive.

La Tunisie dans le groupe F

Lors de la phase de groupes, la Tunisie évoluera dans le groupe F. Elle y affrontera les équipe des Pays-Bas de football, l’équipe du Japon de football ainsi qu’une sélection issue du deuxième barrage européen.