Dans le cadre de la 25ᵉ journée de Ligue 1, Olympique Lyonnais reçoit Paris FC pour une rencontre qui s’annonce captivante. Le match se déroulera au Parc Olympique Lyonnais le dimanche 8 mars 2026, avec un coup d’envoi à 20h45.
Une rencontre importante
Les deux équipes auront à cœur de ramener des points cruciaux dans cette phase décisive du championnat. Lyon, jouant à domicile, cherchera à confirmer sa forme et à conforter sa position au classement, tandis que le Paris FC, ambitieux malgré sa position plus modeste, tentera de créer la surprise et d’obtenir un résultat positif.
Diffusion TV et suivi en direct
Pour les supporters et passionnés de football, ce match sera diffusé en direct sur la chaîne Ligue 1+ à partir de 20h45. Les fans pourront suivre toutes les actions en temps réel, y compris les buts, les occasions et les analyses d’avant et après-match.
Informations clés
Compétition : Ligue 1 – 25ᵉ journée
Date : dimanche 8 mars 2026
Heure : 20h45
Stade : Parc Olympique Lyonnais
Diffusion TV : Ligue 1+