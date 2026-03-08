Dans le cadre de la 25ᵉ journée de Ligue 1, Olympique Lyonnais reçoit Paris FC pour une rencontre qui s’annonce captivante. Le match se déroulera au Parc Olympique Lyonnais le dimanche 8 mars 2026, avec un coup d’envoi à 20h45.

Une rencontre importante

Les deux équipes auront à cœur de ramener des points cruciaux dans cette phase décisive du championnat. Lyon, jouant à domicile, cherchera à confirmer sa forme et à conforter sa position au classement, tandis que le Paris FC, ambitieux malgré sa position plus modeste, tentera de créer la surprise et d’obtenir un résultat positif.

Diffusion TV et suivi en direct

Pour les supporters et passionnés de football, ce match sera diffusé en direct sur la chaîne Ligue 1+ à partir de 20h45. Les fans pourront suivre toutes les actions en temps réel, y compris les buts, les occasions et les analyses d’avant et après-match.

Informations clés

Compétition : Ligue 1 – 25ᵉ journée

Date : dimanche 8 mars 2026

Heure : 20h45

Stade : Parc Olympique Lyonnais

Diffusion TV : Ligue 1+