La 23e journée de la Ligue 1 tunisienne a débuté samedi avec plusieurs rencontres disputées à travers le pays. L’Espérance Sportive de Tunis a remporté une courte victoire face à l’AS Marsa (1-0) au stade de Radès et conforte ainsi sa position en tête du championnat avec 53 points après 23 matches.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Hamza Jelassi sur penalty à la 10e minute. Grâce à ce succès, les “Sang et Or” portent leur total à 16 victoires cette saison et creusent provisoirement l’écart au classement.

Le CS Sfaxien s’impose à Monastir

Au stade de Monastir, le CS Sfaxien s’est imposé sur la pelouse de l’US Monastir (1-0). Emmanuel Ogbole a marqué le but de la victoire à la 86e minute.

La rencontre a toutefois été arrêtée dans les arrêts de jeu à la 90e+2 minute [cohérence à vérifier]. Avec ce succès, les Sfaxiens totalisent désormais 45 points et se hissent à la troisième place du classement.

Match nul à Métlaoui

La confrontation entre l’ES Métlaoui et l’Olympique de Béja s’est soldée par un match nul sans but (0-0). Les deux équipes se partagent ainsi les points à l’issue d’une rencontre disputée au stade de Métlaoui.

Résultats déjà enregistrés vendredi

Les premières rencontres de cette 23e journée ont été disputées vendredi. L’AS Soliman s’est imposée à domicile face à l’ES Zarzis (1-0) grâce à un but d’Ahmed Bouassida à la 69e minute.

De son côté, la JS Omrane a remporté une victoire nette à Gabès contre l’AS Gabès (2-0). Mustapha Souissi a inscrit les deux buts de la rencontre aux 56e et 90+12 minutes.

Les affiches de dimanche

La 23e journée se poursuivra dimanche avec trois rencontres. Le Stade Tunisien recevra l’Etoile Sportive du Sahel au stade du Bardo.

La JS Kairouan accueillera le CA Bizertin, tandis que l’US Ben Guerdane affrontera le Club Africain.