Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a donné, mardi, un coup d’accélérateur aux chantiers des bâtiments civils, avec une priorité absolue accordée aux infrastructures hospitalières et universitaires, afin de rattraper les retards imputés aux lenteurs administratives.

Présidant une séance de travail consacrée au suivi de ces projets, le ministre Slah Zouari a insisté sur la nécessité d’un suivi quotidien et de terrain pour garantir la livraison de ces équipements dans les délais et dans le respect des normes de qualité.

Le portefeuille des projets placés sous la maîtrise d’ouvrage déléguée du ministère comprend 80 opérations pour un investissement global dépassant les 2,3 milliards de dinars. Selon les données de la Direction générale des bâtiments civils (DGBC), 26 projets sont actuellement en phase de réalisation (1,243 milliard de dinars), 28 en phase d’études (905 millions de dinars), tandis que le lancement de 26 autres projets est prévu au cours de l’année en cours (235 millions de dinars).

Face aux difficultés récurrentes liées aux marchés publics et aux procédures administratives, le ministre a souligné la nécessité de favoriser la coordination entre toutes les parties prenantes et ordonné la mise en œuvre de toutes les mesures administratives et juridiques nécessaires pour prévenir tout retard, en veillant strictement au respect des délais contractuels.