Face aux mutations technologiques qui redéfinissent le secteur bancaire, l’Arab Tunisian Bank (ATB) renforce son ancrage académique. En participant à la Job Fair de la FSEGT, la banque ne s’est pas contentée d’exposer : elle a gravé dans le marbre son engagement pour l’insertion professionnelle des talents tunisiens via une convention de stage structurante.

L’intelligence artificielle au cœur des échanges

Le décor était planté à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis (FSEGT): comment s’insérer dans un marché du travail désormais dicté par l’intelligence artificielle ? Pour l’ATB, la réponse réside dans l’agilité. Lors de cette Job Fair, les cadres de la banque et les étudiants ont exploré les nouvelles perspectives de carrière où la donnée et l’humain doivent converger.

L’appel de Riadh Hajjej : « Cultiver l’excellence »

Présent pour marquer l’importance de l’événement, M. Riadh Hajjej, Directeur Général de l’ATB, a délivré un message de pragmatisme et d’ambition. S’adressant aux futurs diplômés, il a insisté sur la nécessité de développer des compétences hybrides pour naviguer dans un environnement en constante mutation. Pour le dirigeant, l’excellence n’est plus une option, mais le prérequis indispensable pour saisir les opportunités d’un secteur financier en pleine transformation.

Un partenariat concret : La signature d’une convention

Au-delà des discours, l’événement a été le théâtre d’un acte fort : la signature d’une convention de stages entre l’ATB et la FSEGT. Cet accord vient institutionnaliser une collaboration de longue date, offrant aux étudiants une passerelle directe vers le monde professionnel. En investissant dans l’accompagnement des jeunes talents, l’ATB réaffirme son rôle de levier social et économique, convaincue que la proximité entre l’université et l’entreprise est la clé de la croissance future.