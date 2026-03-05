L’Institut français de Tunisie (IFT) abritera, dimanche 8 mars, une soirée culturelle articulée autour de la 45e édition de la “Bibliothèque humaine”, organisée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2026, placée sous le thème : « Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles ».

L’évènement, prévu de 20h à minuit, marque la clôture du projet « Voix de femmes » de la Bibliothèque Humaine, qui est une initiative sociale mettant en scène des histoires réelles de femmes.

Portée en partenariat avec l’organisation Inno-PEACE et la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, la manifestation met l’accent sur des formes d’expression artistique et participative explorant les récits individuels et la mémoire collective.

Déployée à travers plusieurs gouvernorats tunisiens au fil de ses précédentes éditions, la Bibliothèque humaine propose un concept inspiré de l’univers des bibliothèques : des intervenants, désignés comme “livres humains”, partagent leurs parcours avec des visiteurs, appelés “lecteurs”, lors d’échanges d’environ trente minutes.

L’initiative s’inscrit dans une démarche culturelle visant à interroger les représentations sociales à travers la parole et l’écoute.

Le programme comprend également une exposition de caricatures consacrée à la figure féminine tunisienne, réalisée par l’artiste « 5réative », ainsi qu’une exposition rendant hommage à la contribution des femmes au patrimoine national, proposée par le club Qanun.

Une performance de peinture participative intitulée “La toile de la paix”, dirigée par l’artiste plasticienne Miriam Triki, viendra compléter la programmation, aux côtés d’un débat organisé par le club Debaty.

L’événement, gratuit et ouvert au public, s’inscrit dans le cadre de la programmation “Layali Ramadan”.