Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente, séance après séance, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

Après un démarrage solide en début de semaine, la séance du 4 mars 2026 à la Bourse de Tunis s’est inscrite dans une dynamique plus hésitante, marquée par quelques prises de bénéfices sur plusieurs valeurs du marché.

Dans ce contexte de consolidation, notre portefeuille pédagogique, géré avec assistance de l’intelligence artificielle, affiche à la clôture une valeur de 50 055 dinars, soit une performance globale de +0,11 % depuis le lancement de l’expérience (le 2 mars 2026).

Le portefeuille se classe désormais 980e sur plus de 14 000 participants, confirmant une trajectoire relativement stable malgré la volatilité du marché.

Les valeurs qui soutiennent le portefeuille

Plusieurs titres ont continué à jouer leur rôle de moteur de performance.

Poulina Group Holding reste la position la plus dynamique du portefeuille avec une progression de +3,04 %, confirmant son statut de valeur industrielle majeure de la cote.

Dans le secteur bancaire, Attijari Bank affiche une hausse de +1,52 %, tandis que BIAT poursuit une évolution plus modérée mais régulière, fidèle à son profil de valeur de rendement.

Du côté des valeurs de consommation, Délice Holding se distingue également avec une progression de +1,29 %, illustrant la résilience du secteur alimentaire.

Les titres sous pression

Certaines lignes ont en revanche pesé sur la performance du portefeuille.

La correction la plus marquée concerne SFBT, en baisse de -2,74 %, une évolution qui reste toutefois fréquente pour cette valeur historiquement recherchée pour ses dividendes.

Mais la principale faiblesse du portefeuille provient du titre Carthage Cement, qui recule à -2,06 %. Cette sous-performance confirme la nature plus cyclique et volatile du secteur cimentier.

Premier arbitrage stratégique du portefeuille

Face à cette configuration du marché, nous avons décidé d’effectuer le premier arbitrage stratégique depuis la constitution du portefeuille.

Trois décisions structurantes ont été prises :

1️⃣ Sortie du titre Carthage Cement

La position sera liquidée afin de réduire l’exposition au secteur cimentier, jugé plus volatil dans la phase actuelle du marché.

2️⃣ Introduction du titre City Cars

Le capital dégagé sera redéployé vers City Cars, une valeur de distribution automobile reconnue pour sa régularité, sa visibilité et son rendement.

Cette rotation sectorielle vise à renforcer l’exposition aux valeurs liées à la consommation.

3️⃣ Allègement partiel de SOTUVER

Une partie de la position SOTUVER sera également allégée afin de constituer une poche de liquidité proche de 10 % du portefeuille.

Cette réserve stratégique permettra de saisir rapidement de nouvelles opportunités si le marché offre des points d’entrée attractifs.

Une structure de portefeuille désormais plus équilibrée

Après cet arbitrage, la structure du portefeuille reposera sur quatre piliers :

Banques : BIAT, Attijari Bank, Amen Bank

: BIAT, Attijari Bank, Amen Bank Consommation et distribution : Délice Holding, SFBT, City Cars

: Délice Holding, SFBT, City Cars Industrie diversifiée : Poulina Group Holding, One Tech, SOTUVER

: Poulina Group Holding, One Tech, SOTUVER Liquidités stratégiques : environ 10 %

Cette allocation rapproche progressivement notre portefeuille d’un profil proche du Tunindex, tout en conservant une diversification sectorielle équilibrée.

En bref

✔ Portefeuille : 50 055 DT

✔ Performance globale : +0,11 %

✔ Classement MyINVESTIA : 980 / 14 030

✔ Premier arbitrage : sortie Carthage Cement, entrée City Cars, allègement SOTUVER

La règle boursière du jour Vendre avant d’acheter En gestion de portefeuille, la liquidité est une ressource stratégique.

Avant d’ouvrir une nouvelle position, il est peut-être nécessaire de dégager du capital en vendant un titre existant. Cette discipline permet d’éviter deux erreurs fréquentes chez les investisseurs débutants : multiplier les lignes sans cohérence stratégique

immobiliser trop de capital dans des positions peu performantes. Dans notre portefeuille, l’arbitrage engagé aujourd’hui illustre parfaitement ce principe. La vente de Carthage Cement et l’allègement de SOTUVER ont pour objectif de libérer des liquidités afin d’introduire City Cars, une valeur jugée plus stable dans la configuration actuelle du marché. 👉 En Bourse, chaque achat doit être financé par une conviction… et par une liquidité disponible.