Le Goethe-Institut Tunis propose, du 13 au 15 mars, trois expériences de réalité virtuelle consacrées à l’univers littéraire, organisées en partenariat avec la Librairie Al Kitab.

Les séances se tiendront au siège de la Librairie à Mutuelleville de 21h00 à 23h30, en entrée libre, dans le cadre des activités culturelles programmées durant le mois de Ramadan.

L’événement réunit trois productions internationales offrant une immersion sensorielle dans des œuvres narratives adaptées au format VR.

« GoethesVR Faust », production de 2019 (15 à 18 minutes), est proposée en allemand, anglais et arabe. L’expérience revisite l’œuvre « Faust » de Johann Wolfgang von Goethe à travers un dispositif immersif mêlant théâtre et environnement virtuel.

« LOS360°VR », réalisée en 2022 (25 minutes), est disponible en allemand et en français. L’œuvre relate l’histoire de Peter Thaler, disparu lors d’une randonnée dans les Alpes suisses. Présentée notamment au Sundance Film Festival et à l’European Film Market, elle est produite par Montezuma Production, en coproduction avec la SSR SRG.

« Notes On Blindness » (2016), coproduite par ARTE, se compose de cinq chapitres d’environ six minutes chacun. Inspirée des enregistrements sonores du journal de John Hull, devenu aveugle en 1983, l’expérience propose une approche immersive des perceptions sensorielles liées à la cécité.

Selon les organisateurs, la programmation vise à explorer de nouvelles formes de médiation culturelle à travers la réalité virtuelle, en mettant l’accent sur la rencontre entre littérature et technologies immersives.