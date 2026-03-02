Chaque jour, un portefeuille réel. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé.

À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente, séance après séance, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

Dans une séance marquée par les tensions internationales liées à l’escalade militaire au Moyen-Orient, la Bourse de Tunis a entamé le mois de mars sur une note de prudence. Le TUNINDEX a reculé de 0,83 %, dans un climat mondial dominé par l’aversion au risque et la flambée des prix du pétrole.

Un environnement typique de consolidation.

Et pourtant.

Le portefeuille MyInvestia (2 mars-30 mai 2026) géré avec assistance IA affiche à la clôture du 2 mars une performance globale de +1,36 %, pour une valeur de 50 680,16 dinars, se classant 751e sur plus de 14 000 participants.

Une surperformance relative

Alors que la séance comptait 40 valeurs en baisse contre 13 hausses, le portefeuille a démontré la pertinence d’une construction diversifiée et disciplinée.

Les principales contributions positives :

Poulina Group Holding : +5,47 %

Délice Holding : +3,28 %

Attijari Bank : +2,24 %

Amen Bank : +2,10 %

Les points de vigilance restent limités :

Carthage Cement : -1,02 %

SFBT : -0,87 %

Tunisie Leasing : quasi stable

Aucun signal technique de rupture à ce stade.

Lecture stratégique

La baisse de l’indice semble davantage liée au contexte international qu’à une détérioration des fondamentaux locaux.

Dans ce cadre, la structure imposée par MyInvestia (plafond de 10 % par ligne) joue un rôle stabilisateur : pas de concentration excessive, volatilité amortie, risque maîtrisé.

Décision du jour (2 mars 2026)

Aucune rotation.

La discipline prime :

Stop discipline à -8 %

Maximum deux rotations par mois

Décisions fondées exclusivement sur les publications officielles BVMT

Dans un marché agité, la première qualité d’un portefeuille n’est pas d’accélérer.

C’est de tenir.

Et pour cette première séance de mars, il tient.

EN BREF Performance : Le portefeuille MyInvestia progresse de +1,36 % malgré la baisse du marché.

Le portefeuille MyInvestia progresse de malgré la baisse du marché. Classement : 751e sur plus de 14 000 participants (Top 5%).

751e sur plus de 14 000 participants (Top 5%). Top Valeurs : Poulina (+5,47%) et Délice Holding (+3,28%) portent la croissance.

Poulina (+5,47%) et Délice Holding (+3,28%) portent la croissance. Contexte : Le TUNINDEX recule de 0,83 % suite aux tensions géopolitiques mondiales.

Le TUNINDEX recule de suite aux tensions géopolitiques mondiales. Stratégie : Statu quo sur les positions ; discipline de fer face à la volatilité.

Statu quo sur les positions ; discipline de fer face à la volatilité. Budget : 50.000 DT à compter du 2 mars 2026