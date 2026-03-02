Le vernissage de la 16e Ã©dition du Mois national des arts plastiques a Ã©tÃ© donnÃ© samedi soir Ã la Maison des Arts du BelvÃ©dÃ¨re, oÃ¹ 87 Å“uvres sont exposÃ©es, inscrites dans un programme national totalisant prÃ¨s de 200 artistes et 360 nouvelles crÃ©ations sÃ©lectionnÃ©es Ã travers les diffÃ©rentes rÃ©gions du pays.

Peinture, sculpture, cÃ©ramique et photographie composent une sÃ©lection Ã©clectique, reflet dâ€™une scÃ¨ne artistique nationale marquÃ©e par une volontÃ© de dÃ©centralisation. Si la thÃ©matique est libre, plusieurs Å“uvres sâ€™inscrivent dans des registres dominÃ©s par la question du patrimoine et par des prÃ©occupations liÃ©es Ã lâ€™humain, tandis que persistent des interrogations sur la valorisation des Å“uvres acquises par lâ€™Ã‰tat.

Le mois national des arts plastiques est organisÃ© par l’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) sous l’Ã©gide du ministÃ¨re des affaires culturelles. Ouverte jusquâ€™au 15 mars, cette premiÃ¨re exposition donne le coup dâ€™envoi dâ€™un programme qui se dÃ©ploiera Ã©galement au Palais Kheireddine (7 mars), Ã la galerie des Arts Ben Arous (11 mars) et Ã la Galerie Yahia (14 mars).

Lâ€™espace culturel municipal Sainte-Croix, habituellement associÃ© Ã la manifestation, ne figure pas dans lâ€™Ã©dition 2026.

Selon le commissaire de lâ€™exposition et SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™UAPT, Nizar Meghdiche, Â« quatre expositions sont au programme du Mois national des arts plastiques Â», prÃ©cisant que Â« prÃ¨s de 200 artistes plasticiens issus de tous les gouvernorats et 360 Å“uvres ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©es pour cette Ã©dition Ã thÃ©matique libre, avec lâ€™ambition de prÃ©senter la richesse et la variÃ©tÃ© de la scÃ¨ne artistique en Tunisie Â».

A la Maison des Arts, 87 Å“uvres ont Ã©tÃ© retenues, chaque artiste prÃ©sentant une seule piÃ¨ce. Â« Lâ€™idÃ©e est de reflÃ©ter la pratique plastique de chacun et dâ€™enrichir lâ€™expÃ©rience Ã travers la rencontre avec dâ€™autres artistes Â», a-t-il indiquÃ©, dans une dÃ©claration Ã l’agence TAP.

Megdiche a soulignÃ© que la sÃ©lection a Ã©tÃ© assurÃ©e par des jurys rÃ©gionaux rÃ©partis sur coordinations, dans une optique de Â« renforcer la prÃ©sence de ces structures dans toutes les rÃ©gions et de rapprocher les artistes des lieux dâ€™exposition Â».

Le Mois national des arts plastiques, rendez-vous annuel de lâ€™UAPT fondÃ©e en 1968, rassemble des artistes confirmÃ©s, Ã©mergents et de jeunes diplÃ´mÃ©s des beaux arts issus de diverses disciplines. Parmi les participants Ã lâ€™exposition inaugurale figurent notamment HÃ©di Zaouia, Mohamed Melki, Anouar Ghdamssi, Abdelwaheb Cherni, Faouzia Hichri, Karim Kamoun, Majdi Jaziri et Chaima Ben Slimene.

Dans les salles, les Å“uvres explorent une pluralitÃ© de mÃ©diums et de techniques. HÃ©di Zaouia, artiste plasticien originaire de Sousse, prÃ©sente Â« Cri de lâ€™innocence Â», un travail au crayon sur tissu (100 x 70 cm), rÃ©alisÃ© en cinq semaines.

Lâ€™Å“uvre met en scÃ¨ne des figures humaines dans un dÃ©cor de ruines. Â« Câ€™est un appel Ã mettre fin aux guerres, oÃ¹ les premiÃ¨res victimes sont les enfants Â», a-t-il dÃ©clarÃ©, ajoutant que le symbole central renvoie Ã Â« une humanitÃ© qui, une fois perdue, signifierait la fin de tout Â».

Actif depuis le milieu des annÃ©es 1970, lâ€™artiste affirme se consacrer dÃ©sormais Ã cette technique exigeante, avec lâ€™ambition de prÃ©parer une exposition thÃ©matique centrÃ©e sur Â« lâ€™humain et les libertÃ©s Â».

Le sculpteur Majdi Jaziri, diplÃ´mÃ© des Beaux-Arts et installÃ© Ã Tunis, expose pour sa part Â« Expressions Â», un buste en technique mixte (54 x 26 x 24 cm) prÃ©sentant deux visages dâ€™un mÃªme personnage, aux expressions contrastÃ©es. Â« Certains y voient une personnalitÃ© Ã double face, dâ€™autres un symbole de lâ€™hypocrisie humaine Â», explique-t-il, estimant toutefois que la scÃ©nographie Â« ne permet pas de montrer toute la dimension tridimensionnelle de lâ€™Å“uvre Â».

Membre de lâ€™Union depuis 2006, Jaziri, originaire de GabÃ¨s, observe que Â« les Å“uvres exposÃ©es Ã©taient gÃ©nÃ©ralement de meilleure qualitÃ© avant 2011 Â», notant un Â« dÃ©clin aprÃ¨s la rÃ©volution, puis une reprise Ã partir de 2016, avec des travaux remarquables mÃªme si certaines Å“uvres manquent encore de maturitÃ© Â».

Au-delÃ de lâ€™exposition-vente, plusieurs artistes ont exprimÃ© le souhait de voir leurs Å“uvres intÃ©grer les collections publiques pour Ãªtre exposÃ©es, et non Â« rester dans les dÃ©pÃ´ts oÃ¹ logent une large partie des acquisitions Â». Un appel a Ã©tÃ© lancÃ© au ministÃ¨re afin de Â« sauvegarder ce trÃ©sor du patrimoine artistique Â».

Certains regrettent Ã©galement lâ€™absence de reprÃ©sentants gouvernementaux de haut rang lors du vernissage, rappelant quâ€™Â« autrefois, la prÃ©sence de ministres de la Culture donnait une importance particuliÃ¨re Ã cette exposition annuelle majeure Â».

Si la capitale concentre lâ€™essentiel des espaces dâ€™exposition, des artistes issus de rÃ©gions comme Sousse ou GabÃ¨s plaident pour un renforcement de lâ€™action culturelle rÃ©gionale. Â« La scÃ¨ne artistique demeure dÃ©pendante de Tunis, ce qui contraint les artistes des rÃ©gions Ã rester dans lâ€™ombre Â», a dÃ©plorÃ© lâ€™un dâ€™eux, appelant Ã Â« davantage de dÃ©cisions en faveur des arts plastiques Â».

MalgrÃ© ces rÃ©serves, lâ€™Ã©dition 2026 sâ€™affirme comme une vitrine de la diversitÃ© plastique tunisienne, offrant un panorama des tendances actuelles et confirmant le rÃ´le du Mois national des arts plastiques comme baromÃ¨tre de la crÃ©ation contemporaine dans le pays.