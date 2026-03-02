L’Espace Art et Culture Hédi Turki organise son traditionnel café culturel “Bouillon de culture” avec des soirées ramadanesques thématiques suivies de débats pour s’instruire dans le partage à la Cité Mahrajène à Tunis.

Voici le programme du 2 au 18 mars

Lundi 2 mars 2026 à partir de 21 h

Thématique : ” L’ombre de Bourguiba : la face cachée de l’homme ”

Présentation : Un témoignage poignant autour de la personnalité du leader politique et certains des aspects de l’homme que nous ignorons

Auteur : Hayet B. Charrada, Editions Arabesques

Livre : Bourguiba L’orphelin de Fattouma

Modéré par Ibrahim Henidi

Mercredi 4 mars à partir de 21 h

Thématique : ” Tentative d’évangélisation de la Tunisie durant le Protectorat ”

Présentation : L’implication des pères blancs dans la vie socio-économique de la Tunisie d’après-guerre

Auteure : Samia Nabli

Livre : Le Cardinal LAVIGERIE en Tunisie

Modéré par Hatem Bourial

Samedi 7 mars à partir de 21 h

Thématique : ” Une approche originale dans un quotidien ordinaire ”

Présentation : Un témoignage sensible et éclairant sur le parcours d’un enfant différent, mettant en lumière les défis et les richesses humaines liés à la diversité

Auteur : Dr Raouf Kacem KA’ Éditions

Livre : Mehdi L’inspirant

Modéré par Hichem Kacem

Lundi 9 mars à partir de 21 h

Thématique : ” Un coup de projecteur sur un pont de notre histoire méconnue ”

Présentation : Un récit historique consacré à l’une des figures militaires les plus emblématiques du VIIe siècle, retraçant le parcours du stratège surnommé « l’Epée de Dieu » dans le contexte des premières conquêtes de l’islam

Auteur : Hichem Kacem KA’ Éditions

Livre : Khalid ibn al-Walid L’invincible

Modéré par Samir Turki

Mercredi 11 mars à partir de 21 h

Thématique : ” Les secrets enfouis de Tunis ”

Présentation : Une ballade spéciale à Tunis ! Et si la ville cachait une âme mystique et des secrets enfouis que l’histoire officielle n’a jamais osé révéler ?

Auteur : Sofiane Ben M’rad Éditions SIKELLI

Livre : TUNIS ARKANA

Modéré par Hichem Kacem

Vendredi 13 mars à partir de 21 h

Thématique : ” Le sionisme actif : genèse ramifications conséquences mondiales ”

Présentation : Une enquête critique sur les origines idéologiques et politiques du sionisme, explorant les interactions entre science, guerre et machinations de l’Occident

Auteur : Ali Menjour, KA’ Éditions

Livre : La terrifiante histoire de la BOMBE ATOMIQUE

Modéré par Hichem Kacem

Lundi 16 mars à partir de 21 h

Thématique : ” Ahl el-Bayt : Sommes-nous fidèles aux messages du Prophète Mohammad (saws) ?”

Présentation : Une plongée narrative au cœur de l’événement fondateur de Karbala, revisitant le destin tragique d’al-Hussein ibn Ali et les enjeux spirituels et politiques du VIIe siècle

Auteur : Hichem Kacem, KA’ Éditions

Livre : ” Al-Hussein Karbala : le martyre du petit-fils du Prophète ”

Modéré par Samir Turki

Mercredi 18 mars à partir de 21 h

Thématique : ” La Tunisie Les années 1948-1968 ”

Présentation : Retour sur les personnalités publiques et politiques qui ont œuvré pour le progrès, la liberté et l’émancipation des sociétés

Auteur : Habib Kazdaghli

Livre : تاريخ اللجنة التونسية للحرية و السلم

Modéré par Abdelkarim Allagui