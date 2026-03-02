L’Espace Art et Culture Hédi Turki organise son traditionnel café culturel “Bouillon de culture” avec des soirées ramadanesques thématiques suivies de débats pour s’instruire dans le partage à la Cité Mahrajène à Tunis.
Voici le programme du 2 au 18 mars
Lundi 2 mars 2026 à partir de 21 h
Thématique : ” L’ombre de Bourguiba : la face cachée de l’homme ”
Présentation : Un témoignage poignant autour de la personnalité du leader politique et certains des aspects de l’homme que nous ignorons
Auteur : Hayet B. Charrada, Editions Arabesques
Livre : Bourguiba L’orphelin de Fattouma
Modéré par Ibrahim Henidi
Mercredi 4 mars à partir de 21 h
Thématique : ” Tentative d’évangélisation de la Tunisie durant le Protectorat ”
Présentation : L’implication des pères blancs dans la vie socio-économique de la Tunisie d’après-guerre
Auteure : Samia Nabli
Livre : Le Cardinal LAVIGERIE en Tunisie
Modéré par Hatem Bourial
Samedi 7 mars à partir de 21 h
Thématique : ” Une approche originale dans un quotidien ordinaire ”
Présentation : Un témoignage sensible et éclairant sur le parcours d’un enfant différent, mettant en lumière les défis et les richesses humaines liés à la diversité
Auteur : Dr Raouf Kacem KA’ Éditions
Livre : Mehdi L’inspirant
Modéré par Hichem Kacem
Lundi 9 mars à partir de 21 h
Thématique : ” Un coup de projecteur sur un pont de notre histoire méconnue ”
Présentation : Un récit historique consacré à l’une des figures militaires les plus emblématiques du VIIe siècle, retraçant le parcours du stratège surnommé « l’Epée de Dieu » dans le contexte des premières conquêtes de l’islam
Auteur : Hichem Kacem KA’ Éditions
Livre : Khalid ibn al-Walid L’invincible
Modéré par Samir Turki
Mercredi 11 mars à partir de 21 h
Thématique : ” Les secrets enfouis de Tunis ”
Présentation : Une ballade spéciale à Tunis ! Et si la ville cachait une âme mystique et des secrets enfouis que l’histoire officielle n’a jamais osé révéler ?
Auteur : Sofiane Ben M’rad Éditions SIKELLI
Livre : TUNIS ARKANA
Modéré par Hichem Kacem
Vendredi 13 mars à partir de 21 h
Thématique : ” Le sionisme actif : genèse ramifications conséquences mondiales ”
Présentation : Une enquête critique sur les origines idéologiques et politiques du sionisme, explorant les interactions entre science, guerre et machinations de l’Occident
Auteur : Ali Menjour, KA’ Éditions
Livre : La terrifiante histoire de la BOMBE ATOMIQUE
Modéré par Hichem Kacem
Lundi 16 mars à partir de 21 h
Thématique : ” Ahl el-Bayt : Sommes-nous fidèles aux messages du Prophète Mohammad (saws) ?”
Présentation : Une plongée narrative au cœur de l’événement fondateur de Karbala, revisitant le destin tragique d’al-Hussein ibn Ali et les enjeux spirituels et politiques du VIIe siècle
Auteur : Hichem Kacem, KA’ Éditions
Livre : ” Al-Hussein Karbala : le martyre du petit-fils du Prophète ”
Modéré par Samir Turki
Mercredi 18 mars à partir de 21 h
Thématique : ” La Tunisie Les années 1948-1968 ”
Présentation : Retour sur les personnalités publiques et politiques qui ont œuvré pour le progrès, la liberté et l’émancipation des sociétés
Auteur : Habib Kazdaghli
Livre : تاريخ اللجنة التونسية للحرية و السلم
Modéré par Abdelkarim Allagui