La Tunisie a affirmé suivre avec une profonde préoccupation et une vive inquiétude la grave escalade militaire que connaît la région du Moyen-Orient et les risques d’une extension du conflit et de basculement vers le chaos qui pourraient en découler, outre la menace sérieuse que cela représente pour la sécurité et la paix régionales et internationales, selon un communiqué publié dimanche par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Réaffirmant son attachement au respect du principe de souveraineté des États, sa condamnation de toute atteinte au territoire d’un Etat, quel qu’il soit et la violation de son intégrité territoriale, la Tunisie insiste sur “le rejet catégorique de voir des pays arabes frères pris pour cibles”, exprimant sa pleine solidarité avec l’Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie et l’Irak.

Fidèle aux liens de fraternité arabe et islamique et indéfectiblement attachée aux règles du droit international et au principe du règlement pacifique des différends, la Tunisie appelle toutes les parties à cesser immédiatement les opérations militaires, à faire prévaloir la sagesse et le bon sens, à revenir à la table des négociations et à éviter toute nouvelle escalade afin d’épargner le sang des innocents et de préserver les ressources des peuples de la région”.

Et de conclure en exhortant le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités et à prendre les mesures nécessaires pour préserver la paix et la sécurité internationales.