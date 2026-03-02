Le fantasme d’une société libérée du labeur par la technologie n’est pas nouveau. En comparant les craintes et les espoirs de 1910 face à l’automatisation industrielle avec la révolution actuelle de l’intelligence artificielle, une constante émerge : le défi n’est pas technologique, mais éminemment politique et redistributif.

De la vapeur à l’algorithme : la quête de productivité pure

En 1910, l’imaginaire collectif était hanté par la machine remplaçant le bras humain, promettant des usines autonomes tournant à la vapeur. Aujourd’hui, l’IA s’attaque au cerveau, visant à automatiser le travail cognitif. Le dénominateur commun à ces deux époques ? La croyance tenace que la “productivité pure” peut se détacher totalement de l’effort humain. Ce rêve de 1910 d’une “survie garantie par l’abondance mécanique” est d’ailleurs l’ancêtre direct du concept contemporain de Revenu Universel de Base (RUB), souvent imaginé comme financé par une taxe sur les robots ou les algorithmes.

Du prestige national à l’accomplissement personnel

Si la finalité technologique se ressemble, la philosophie sociétale a évolué. En 1910, la pensée était marquée par un fort collectivisme : le travail visait la grandeur du pays, le “prestige de la nation”. En 2026, la vision est résolument individualiste : l’IA doit nous libérer des “bullshit jobs” pour favoriser l’épanouissement personnel. Cependant, la structure de fond reste la même : le travail tend à ne plus être une punition de subsistance, mais une contribution choisie à la société.

L’éternel angle mort : la captation de la valeur

L’utopiste de 1910, tout comme certains technophiles d’aujourd’hui, oubliait souvent de poser la question cruciale : si une machine (ou une IA) produit la richesse de 1 000 hommes, à qui va le profit ? En 1910, on pensait naïvement que l’État redistribuerait naturellement cette manne. Aujourd’hui, le débat intense sur la redistribution des richesses générées par l’IA démontre que nous n’avons toujours pas résolu l’équation politique de l’abondance technologique.

Le spectre de “l’inutilité sociale”

C’est la grande crainte qui lie les deux époques. Si l’humain n’est plus nécessaire à la production, quelle est sa place dans la cité ? En 1910, on imaginait une explosion des arts et des lettres comme réponse. Aujourd’hui, on s’interroge sur la santé mentale d’une société qui n’aurait plus de structure par le travail. Le “prestige” de contribuer à la nation en 1910 était une réponse à cette peur du vide que nous ressentons à nouveau face à l’IA.

La grande leçon de l’histoire est que la technologie ne libère l’homme que si le cadre social est réformé simultanément. Sans redistribution active, l’abondance mécanique de 1910 n’a servi qu’à produire plus, pas à travailler moins. L’IA nous place devant le même dilemme : allons-nous utiliser ce gain de productivité pour réduire le temps de travail mondial, ou simplement pour accélérer encore la roue de la consommation ?

EN BREF Historique : L’IA réactive l’utopie de 1910 d’une déconnexion entre “production de richesse” et “temps de travail”.

L’IA réactive l’utopie de 1910 d’une déconnexion entre “production de richesse” et “temps de travail”. Modèle Économique : Le Revenu Universel est la version moderne des “bons de consommation” imaginés à la Belle Époque.

Le Revenu Universel est la version moderne des “bons de consommation” imaginés à la Belle Époque. Finalité : Le passage d’un travail de “subsistance” à un travail de “contribution” (sociale, artistique ou civique).

Le passage d’un travail de “subsistance” à un travail de “contribution” (sociale, artistique ou civique). Défi : La redistribution reste le verrou principal, hier comme aujourd’hui, pour passer de la théorie à la réalité.

La redistribution reste le verrou principal, hier comme aujourd’hui, pour passer de la théorie à la réalité. Conclusion : Sans cadre social réformé, la technologie augmente la production sans réduire le labeur humain.