Le Centre des arts, de la culture et des lettres, Ksar Saïd (CACL), organise du 13 au 16 mars 2026, la quatrième édition des « Ramadaniet Ksar Saïd » qui aura lieu à son siège au Bardo, à Tunis.

Inscrit dans le cadre de l’animation des nuits du mois de Ramadan, ce rendez-vous annuel est programmé sous la supervision du ministère des Affaires culturelles.

La manifestation propose quatre soirées artistiques mêlant musique spirituelle et répertoire lyrique oriental. Les spectacles seront animés par Noha Rahaiem (Al-Moghanni), Chakib Bousoffara (La hadhra “Al Khamra 2”), Dorra Fourti et Sofiane Zaïdi(Foundo).

Selon les organisateurs, ces soirées offrent au public l’opportunité de découvrir l’un des monuments historiques emblématiques de la capitale, ancien palais et résidence des beys depuis 1867, et de valoriser le patrimoine architectural et culturel national.

Les représentations débuteront chaque soir à 21h00. Les billets sont proposés au tarif de 20 et 30 dinars.