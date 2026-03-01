Le Tunisien Aziz Ouakaa affrontera l’Italien Marco Cecchinato, lundi, en seizièmes de finale du Challenger de Kigali, au Rwanda. Il s’agira de son entrée en lice dans ce tournoi disputé sur terre battue.

Cette rencontre marque le début du parcours d’Ouakaa dans une compétition dotée d’un prize money de 107 000 dollars. Le Tunisien bénéficie d’une invitation (wild card) accordée par le comité d’organisation pour intégrer le tableau principal.

Une première confrontation

Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés sur le circuit. Ce duel constituera donc une première opposition officielle entre Ouakaa et Cecchinato.

Le tournoi de Kigali se déroule sur terre battue, une surface exigeante qui favorise les échanges longs et le jeu de fond de court. Aziz Ouakaa tentera d’y imposer son rythme dès ce premier tour.