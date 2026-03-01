Selon l’« Indice du gaspillage alimentaire 2024 » du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), publié en cette période de grande consommation « Ramadhan », la Tunisie se place en tête du Maghreb avec 172 kg par personne et par an soit un total national estimé à deux millions de tonnes. Le même indice classe la Tunisie au deuxième rang arabe après l’Égypte,

Les aliments les plus fréquemment jetés dans le pays sont le pain, les produits céréaliers et les légumes, une situation qui représente. D’après le Fonds mondial pour la nature (WWF), il s’agit d’un défi majeur pour la sécurité alimentaire nationale.

À l’échelle mondiale, le gaspillage alimentaire est responsable de 10 % des émissions de gaz à effet de serre, alerte le WWF pour l’Afrique du Nord. Chaque aliment jeté représente bien plus qu’une perte économique. C’est un gaspillage en cascade des ressources naturelles : eau, énergie et terres agricoles sont consommées en vain tout au long de la chaîne de production.

Pour y remédier, l’ong préconise une série de mesures simples comme une meilleure planification des repas, des achats plus raisonnés, la valorisation des surplus alimentaires et le soutien aux initiatives de recyclage des déchets organiques.

La Tunisie pourrait s’en inspirer pour réduire son gaspillage. A bon entendeur.

ABS