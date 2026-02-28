La Tunisie se positionne actuellement au cinquième rang des fournisseurs d’huile d’olive conditionnée sur le marché japonais, derrière l’Espagne, l’Italie, la Turquie et la Grèce, sachant que le Japon importe plus que 50 mille tonnes d’huile d’olive par an.

En effet, les exportations tunisiennes vers le Japon ont atteint 86,4 millions dinars en 2025 dont 69,8 millions de dinars pour le secteur agroalimentaire soit une part de 80,7%, selon un communiqué du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Toutefois, le potentiel inexploité pour l’huile d’olive tunisienne est estimé à 34 millions de dollars, a-t-on ajouté.

Le Japon produit environ 600 tonnes d’huile d’olive par an, issues d’une trentaine de producteurs concentrés principalement sur l’île de Shōdoshima. Sa consommation d’huile d’olive vierge extra demeure toutefois largement dépendante des importations.

Le CEPEX a organisé, jeudi 26 Février 2026, un webinaire sur le marché japonais de l’huile d’olive et au concours international « Japan Olive Oil Prize » (JOOP), en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie à Tokyo et avec l’appui du comité d’organisation de cette compétition de référence.

Intitulée « Le marché japonais de l’huile d’olive et le concours international de l’huile d’olive extra vierge – JOOP », cette rencontre virtuelle a permis de décrypter les dynamiques d’un marché en pleine évolution.

Plus de 30 entreprises tunisiennes spécialisées dans l’exportation de l’huile d’olive y ont pris part, aux côtés de représentants des chambres de commerce et d’industrie, de l’Office National de l’Huile et du Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (Packtec).

Les interventions ont mis en relief les attentes spécifiques des consommateurs japonais : traçabilité irréprochable, qualité organoleptique constante, conformité réglementaire stricte, packaging soigné et adapté aux circuits de distribution locaux. Les participants ont également bénéficié d’un éclairage opérationnel sur les canaux d’accès au marché, de l’importateur spécialisé aux plateformes premium.

Au-delà de l’analyse marché, le webinaire a permis de détailler les opportunités offertes par le concours JOOP, reconnu comme une vitrine de prestige pour les huiles d’olive vierge extra souhaitant se positionner au Japon.

Les distinctions attribuées dans le cadre de cette compétition ouvrent l’accès à des plateformes B2B dédiées aux rencontres avec des acheteurs japonais, à une visibilité accrue sur le marché nippon, ainsi qu’à des invitations à des salons spécialisés au Japon, d’après la même source.

L’édition 2026 du concours se tiendra le 17 avril 2026. Les organisateurs ont lancé l’appel à candidatures, avec une date limite d’inscription fixée au 31 mars 2026.

Il convient de noter que les quantités de l’huile d’olive tunisienne exportées, au cours des trois premiers mois de la campagne 2025/2026, ont atteint 130,9 mille tonnes, contre 84,1 mille tonnes au cours de la même période de la campagne précédente, enregistrant une hausse de 55,7%, selon l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

En termes de valeur, la recette des exportations enregistrée durant les trois premiers mois de la campagne 2025/2026 est de 1621,2 MD contre 1202,3 MD durant la même période de la campagne précédente, soit une augmentation de 34,8%.