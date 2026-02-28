Résultats de la 24e journée du Championnat d’Allemagne de football :

– Vendredi 27 février :

Augsbourg – FC Cologne 2 – 0

– Samedi 28 février :

(15h30) Mönchengladbach – Union Berlin

Hoffenheim – St Pauli

Bayer Leverkusen – Mayence

Werder Brême – Heidenheim

(18h30) Dortmund – Bayern Munich

– Dimanche 1er mars :

(15h30) Stuttgart – Wolfsburg

(17h30) Eintracht Francfort – Fribourg

(19h30) Hambourg – RB Leipzig

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 60 23 19 3 1 85 21 64

2. Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27

3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19

4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12

5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12

6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15

7. Fribourg 33 23 9 6 8 34 37 -3

8. Eintracht Francfort 31 23 8 7 8 46 49 -3

9. Augsbourg 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8

11. Hambourg 26 22 6 8 8 25 32 -7

12. FC Cologne 24 24 6 6 12 33 41 -8

13. Mayence 22 23 5 7 11 26 38 -12

14. Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13

15. Wolfsburg 20 23 5 5 13 33 49 -16

16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18

17. Werder Brême 19 23 4 7 12 23 44 -21

18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29