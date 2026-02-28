Résultats de la 24e journée du Championnat d’Allemagne de football :
– Vendredi 27 février :
Augsbourg – FC Cologne 2 – 0
– Samedi 28 février :
(15h30) Mönchengladbach – Union Berlin
Hoffenheim – St Pauli
Bayer Leverkusen – Mayence
Werder Brême – Heidenheim
(18h30) Dortmund – Bayern Munich
– Dimanche 1er mars :
(15h30) Stuttgart – Wolfsburg
(17h30) Eintracht Francfort – Fribourg
(19h30) Hambourg – RB Leipzig
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern Munich 60 23 19 3 1 85 21 64
2. Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27
3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19
4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12
5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12
6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15
7. Fribourg 33 23 9 6 8 34 37 -3
8. Eintracht Francfort 31 23 8 7 8 46 49 -3
9. Augsbourg 31 24 9 4 11 30 41 -11
10. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8
11. Hambourg 26 22 6 8 8 25 32 -7
12. FC Cologne 24 24 6 6 12 33 41 -8
13. Mayence 22 23 5 7 11 26 38 -12
14. Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13
15. Wolfsburg 20 23 5 5 13 33 49 -16
16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18
17. Werder Brême 19 23 4 7 12 23 44 -21
18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29