Des entreprises industrielles tunisiennes opérant dans les secteurs électronique, mécanique, de l’automobile et de l’électricité seront accompagnées par le Centre Technique des Industries Mécaniques et Électriques (CETIME) dans leur transition vers des modèles industriels durables et innovants.

L’objectif est de renforcer leur compétitivité, leur performance environnementale et leur accès aux marchés nationaux et internationaux.

Les bénéficiaires seront sélectionnés à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt qui vient d’être lancé. La date limite a été fixée au 27 mars 2026, indique le CETIME.

A travers cet appel, le CETIME sélectionnera les PME prêtes à s’engager dans une démarche d’économie circulaire, à améliorer l’efficacité de leurs ressources, à réduire leur empreinte carbone et à renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux.

Le CETIME soutiendra dans ce cadre la transition des PME vers des modèles industriels plus durables, innovants et générateurs d’emplois verts.

Concrètement, il assurera l’accompagnement technique des entreprises sélectionnées, l’intégration des principes de l’économie circulaire, l’optimisation de l’efficacité énergétique et matière et le renforcement des capacités pour répondre aux exigences des marchés internationaux

Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre du Green Forward Industry (GFI), financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).

De 2024 à 2028, le projet Green Forward Industrie mettra en œuvre deux composantes principales, à savoir «démontrer des modèles commerciaux circulaires et améliorer l’accès des PME au financement » et « promouvoir le partage des connaissances sur l’efficacité des ressources et l’économie circulaire », selon l’ONUDI.