À l’occasion de la 26e journée de La Liga, le FC Barcelone reçoit Villarreal CF ce samedi 28 février 2026 au Camp Nou. Coup d’envoi prévu à 16h15 pour une affiche au sommet entre deux formations du haut de tableau.

Leader avec 61 points, Barcelone aborde ce rendez-vous en pleine confiance. Les Catalans restent sur quatre victoires lors de leurs cinq dernières sorties, avec une attaque très efficace (14 buts marqués) et une défense solide (4 buts encaissés).

De son côté, Villarreal, troisième avec 51 points, espère réaliser un exploit à Barcelone pour consolider sa place sur le podium. Le « Sous-marin jaune » a également montré de belles dispositions récemment, avec trois succès sur ses cinq derniers matchs.

Les confrontations directes récentes ont souvent été spectaculaires : sur les cinq dernières, Barcelone s’est imposé trois fois contre deux victoires pour Villarreal, sans aucun match nul.

🕒 Heure du match

Le coup d’envoi de FC Barcelone – Villarreal sera donné samedi 28 février 2026 à 16h15.

📺 Chaîne TV et streaming

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 3,