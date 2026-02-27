Les recettes des exportations des dattes ont dépassé les 500 millions de dinars (MD), en hausse de 4,4%, au cours des quatre premiers mois de la campagne 2025/2026, par rapport à la même période de l’année précédente. La variété “DEGLET ENNOUR” constitue à elle seule 85,7 % du volume total des exportations, a indiqué l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), dans une note publiée vendredi.

Cette hausse est expliquée, essentiellement, par l’accroissement des quantités exportées de 5,1% à 77 mille tonnes.

Pour ce qui est du prix moyen, il s’est élevé à 6,50 DT/kg, avec un tarif de 7,19 DT/kg pour la variété “DEGLET ENNOUR”, en légère baisse de 0,7%, par rapport à la même période de la campagne 2024/2025.

Les données de l’Onagri ont fait ressortir que 41,7% de nos exportations sont orientées ver l’Union Européenne, 24,9% vers l’Asie, et 23,8% vers l’Afrique. Le Maroc a constitué le premier importateur de dattes tunisiennes, avec 16,8 % des quantités exportées, suivi par l’Italie (12%), et de l’Allemagne (8,7%).

S’agissant des exportations de dattes biologiques, elles ont totalisé 3718,9 tonnes, pour une valeur d’environ 38,2 MD, durant les quatre premiers mois de la campagne, ce qui représente une hausse de 27,3%, en volume, et de 36,9%, en valeur. L’Allemagne reste la première destination des dattes biologiques tunisiennes, puisqu’elle accapare 35% du volume des exportations. Elle est suivie par les Pays-Bas (12%) et la France (10%).

Il est à noter, toutefois, que la part des dattes biologiques dans le volume total des exportations des dattes n’a pas dépassé 4,8%.