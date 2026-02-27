Une trentaine d’entreprises québécoises du secteur pharmaceutique et biotechnologique ont pris part mercredi à un webinaire préparatoire en vue de la mission économique québécoise attendue en Tunisie en avril 2026, visant à explorer les opportunités d’investissement dans ce secteur à forte valeur ajoutée.

Organisé conjointement par l’Ambassade de Tunisie au Canada et l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), en collaboration avec Investissement Québec International et le Bureau du Québec à Rabat, cet événement a réuni des acteurs institutionnels et des experts des deux pays.

L’Ambassadeur de Tunisie à Ottawa, Lassaâd Boutara, a souligné dans son allocution d’ouverture la profondeur des relations tuniso-canadiennes et l’importance de cette initiative pour renforcer les liens économiques. Pour sa part, le directeur général de la FIPA, Jalel Tebib, a mis en avant les atouts compétitifs de la Tunisie, notamment sa position de pôle régional d’excellence dans l’industrie pharmaceutique.

La Directrice du Bureau du Québec à Rabat, Myriam Paquette-Côté, et Hamid Fadhili, représentant d’Investissement Québec International, ont quant à eux relevé l’intérêt croissant des entreprises canadiennes pour le marché tunisien, considéré comme une porte d’entrée vers l’Afrique et la Méditerranée.

Lors des sessions techniques, des experts de la FIPA et de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMPS) ont présenté les réalités du secteur : plus de 40 unités de production couvrant 80 % des besoins locaux en volume et 60 % en valeur, ainsi que des infrastructures avancées comme la BiotechPôle de Sidi Thabet, présentée par son PDG, Khaled Nasraoui.

Les participants ont conclu que la Tunisie, dotée d’un cadre législatif solide et d’une gouvernance sectorielle assurée par la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique (CNIP), offre des perspectives prometteuses aux investisseurs canadiens, notamment dans les médicaments génériques, la biotechnologie et la R et D.