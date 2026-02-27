Le Conseil d’Affaires Tuniso-Africain (Tunisia Africa Business Council-TABC) et le Pôle de Compétitivité de Sousse (Novation City) ont signé une convention de partenariat visant à renforcer les synergies entre l’innovation, l’industrie et opportunités africaines.

Cette convention traduit une vision partagée du développement africain, fondée sur l’innovation, l’industrialisation intelligente et la coopération Sud–Sud, indique le TABC dans un communiqué publié, vendredi.

L’objectif est d’accompagner Novation City dans la transposition de son modèle réussi d’écosystème d’innovation et d’industrialisation vers les pays africains, en capitalisant sur l’expertise tunisienne et les opportunités du continent.

Le TABC et le Novation City entendent, à travers ce partenariat, développer et promouvoir des écosystèmes intégrés d’innovation, de technologie et d’industrialisation en Afrique et dupliquer le modèle Novation City comme levier de développement économique, de création d’emplois et de montée en valeur des territoires africains.

Il favorisera également l’accompagnement des entreprises et des startups tunisiennes dans leur expansion vers les marchés africains et les synergies entre acteurs publics et privés autour de projets structurants à forte valeur ajoutée.