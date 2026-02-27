Le spécialiste en médecine du sommeil, Dr Mohamed Turki, a souligné que le ronflement peut provoquer chez certaines personnes des pauses respiratoires pendant le sommeil, en raison du relâchement des muscles de la gorge et de l’obstruction des voies respiratoires.

Ce trouble, appelé syndrome d’apnée obstructive du sommeil, est fréquent et grave. Il se caractérise par des arrêts respiratoires répétés pendant le sommeil, qui réveillent le patient à plusieurs reprises avec une sensation d’étouffement.

Le spécialiste a expliqué, lors d’une interview accordée a l’agence TAP, que la répétition de ces interruptions nécessite de consulter un médecin dans les plus brefs délais. Le diagnostic est posé à l’aide d’une étude du sommeil, tandis que le traitement de base repose sur l’utilisation d’un appareil à pression positive continue.

Il a également souligné que les techniques médicales disponibles pour éliminer le ronflement varient selon les cas et comprennent l’utilisation d’un appareil à pression positive continue, d’appareils buccaux qui aident à stabiliser la mâchoire ou la langue, ainsi que des techniques laser pour raffermir les tissus de la gorge ou certaines interventions chirurgicales si nécessaire.

Les statistiques mondiales indiquent qu’environ 40 à 50 % des adultes ronflent régulièrement ou occasionnellement, ce pourcentage augmentant avec l’âge. Le ronflement est plus fréquent chez les hommes (environ 40 %) que chez les femmes (environ 24 %).